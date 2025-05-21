Танцевальный флешмоб к 20-летию клуба «Звездный вальс» прошел в Видном

Самый титулованный в Подмосковье танцевально-спортивный клуб отметил юбилей масштабным флешмобом. В мероприятии приняли участие около тысячи юных танцоров и их родителей из всех филиалов «Звездного вальса».

Участники акции выстроились на футбольном поле стадиона «Металлург» в эмблему «Звездного вальса», заключенную в фигуру сердца, и станцевали под гимн клуба.

Руководитель «Звездного вальса» Игорь Турукин рассказал, что флешмоб направлен на популяризацию танцевального спорта и семейных ценностей, а также символизирует единение всех воспитанников, их родителей и тренеров, которые за 20 лет стали одной большой семьей.

В настоящее время у «Звездного вальса» насчитывается 28 филиалов в Ленинском округе и за его пределами. За 20 лет работы тренеры клуба подготовили более трех тысяч спортсменов, а первые воспитанники, которые были когда-то начинающими танцорами, сами становятся педагогами. На счету участников коллектива — три победы на чемпионате России по танцевальному спорту и шесть — на чемпионате Москвы.