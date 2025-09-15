Танцевальный флешмоб и ретродискотека пройдут в Лобне на этой неделе

С 15 по 21 сентября в парках Лобни пройдет ряд развлекательных и спортивных мероприятий. Так, Центральный парк культуры и отдыха приглашает на разнообразные активности.

В павильоне 18 сентября пройдет мастер-класс по бисероплетению, а в амфитеатре — ретродискотека. А 19 сентября программа включает скандинавскую ходьбу, мастер-класс по лепке из воздушного пластилина, ретродискотеку и вечернюю встречу «Чайный Клуб Настольных Героев». 21 сентября в парке проведут настольные игры для подростков.

В 17:30 17 сентября на детской площадке начнется физкультминутка, в 18:30 — танцевальный флешмоб, а затем веселые эстафеты.

Парк «Киово» ждет гостей 16 сентября на лепку из воздушного пластилина и спортивные эстафеты. 18 сентября здесь пройдут уличные игры. 19 сентября запланирована игра в «Мафию».

В парке «Река времени» 17 сентября пройдет квест и физкультминутка, а 18 сентября - викторина, и веселые старты.

Лесопарк приглашает 20 сентября на субботнюю программу: занятие с кинологом по бытовому послушанию, мастер-класс по аппликации и настольные игры.

Вход на все мероприятия свободный. 0+. Подробности на карточках.