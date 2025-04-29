Танцевальный флешмоб «Эхо Победы» прошел в Котельниках

В танцевальном флешмобе участвовало более 100 человек. Творческие коллективы округа, активисты «Движения первых» и старшеклассники образовательных учреждений Котельников душевно исполнили танец под знаменитую и трогательную песню «Синий платочек».

Эта песня стала одним из главных символов Победы. Солдаты уходили с ней в бой, вспоминали родных в короткие минуты отдыха и мечтали о скорой встрече с близкими. В руках каждого участника флешмоба был синий платочек, как знак надежды, любви и памяти о героях войны.

Патриотическую акцию посвятили 80-летию Великой Победы. Ее целью стало сбережение исторической памяти и дальнейшее увековечивание бессмертного подвига советского народа. Флешмоб был инициирован организационным комитетом ежегодной всероссийской акции «Улицы в

лицах» при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии России.