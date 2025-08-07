Танцевальный фестиваль прошел в городском парке в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошло мероприятие «Танцуем в парке», а также игры в настольный теннис. В активностях приняли участие жители разных возрастов.
Тренер по Zumbе Наталья Синюта провела танцевальный мастер-класс для гостей. В спортивной зоне организовали игры в настольный теннис. Любители интеллектуальных баталий встретились в беседках, чтобы принять участие в мастер-классах и поиграть в дженгу.
«Такая активная среда стала отличной возможностью для жителей Павловского Посада объединиться, порадоваться живому празднику и найти новые увлечения», — отметила директор городского парка Ольга Петренко.
Организаторы обещают продолжение этой традиции в будущем, расширяя формат мероприятий.
Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Кореи
Математические классы откроются в 28 школах в Королеве в 2025 году
Программу поддержки производителей промышленных роботов введут в Подмосковье
Главреда Baza Трифонова отказались выпускать из СИЗО
Вылетевший из Калининграда в Москву самолет вернулся в Храброво из-за неполадок
Кадыров посоветовал Трампу приезжать на встречу с Путиным в Россию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте