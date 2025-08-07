Танцевальный фестиваль прошел в городском парке в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошло мероприятие «Танцуем в парке», а также игры в настольный теннис. В активностях приняли участие жители разных возрастов.

Тренер по Zumbе Наталья Синюта провела танцевальный мастер-класс для гостей. В спортивной зоне организовали игры в настольный теннис. Любители интеллектуальных баталий встретились в беседках, чтобы принять участие в мастер-классах и поиграть в дженгу.

«Такая активная среда стала отличной возможностью для жителей Павловского Посада объединиться, порадоваться живому празднику и найти новые увлечения», — отметила директор городского парка Ольга Петренко.

Организаторы обещают продолжение этой традиции в будущем, расширяя формат мероприятий.