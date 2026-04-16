Танцевальный фестиваль пройдет в Химках

Выставочный комплекс «Артишок» в Химках приглашает хореографические коллективы принять участие в танцевальном фестивале «В ритме города». Мероприятие объединит любителей танцев разных направлений: хип-хопа, вальса, контемпорари, зумбы и других стилей.

Участников ждет уличная площадка с профессиональным звуком, светом и тематическими декорациями, атмосфера настоящего праздника, возможность показать свое мастерство, общение с единомышленниками, обмен опытом, а также вдохновение и море позитивных эмоций.

К участию приглашаются любительские, полупрофессиональные и профессиональные хореографические коллективы из учреждений дополнительного образования, культуры, танцевальных школ и студий.

Фестиваль «В ритме города» — это праздник, а не конкурс. Все коллективы-участники получат благодарственные письма.