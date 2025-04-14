Танцевальный фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Химках

Жители Химок смогут стать участниками фестиваля «Город танцует в парках». Его проведут в парках Московской области.

Художественным руководителем танцевального фестиваля станет заслуженный артист России и хореограф Егор Дружинин.

«Подобные конкурсы выступают отличной площадкой для реализации творческого потенциала жителей. Желаю всем химчанам, кто решит принять участие в данном фестивале, удачи!» — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Принять участие в фестивале смогут жители округа в возрасте от 10 до 35 лет. Праздник танца проведут с 18 мая по 28 июня. Побороться за звание лучшего можно в двух категориях: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель». Заявки принимаются на сайте городтанцует.рф до 23 апреля.

Пройдя конкурсный отбор, участники смогут показать свои способности на большом концерте и побороться за главный приз: место в команде Егора Дружинина «КЕД». Помимо этого, лучшие команды выступят на гала-концерте в подмосковном парке в сентябре.