Танцевальный баттл для детей проведут в Химках 1 июня

Тысячи маленьких жителей Химок отметят День защиты детей первого июня. Организаторы уже запланировали разные активности. Так, можно будет поучаствовать в фестивалях, концертах, конкурсах и различных мастер-классах. Также сладкоежек 31 мая будут угощать мороженым в сквере «Юбилейный», а первого июня в парках имени Льва Толстого и «Дубки». Также в этот день на детской площадке в Фирсановке пройдет дискотека и танцевальный баттл. Принять участие в мероприятиях смогут все желающие.

«Для ребят разных возрастов подготовлена насыщенная анимационная программа. Традиционно, праздник получится ярким и интересным. Принять участие в мероприятиях смогут все желающие», — прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.

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