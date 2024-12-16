Танцевальный батл снеговиков и Снегурочек пройдет в Лобне 21 декабря

В парках Лобни на этой неделе запланированы мероприятия для всей семьи. Жителей ждут мастер-классы, концерты, спортивные занятия и даже танцевальный батл.

В Центральном парке 16 декабря начнутся занятия в вокальной студии. А уже 17 декабря жителей приглашают на скандинавскую ходьбу, уроки игры на гитаре, а в парке «Киово» — на мастер-класс «Очумелые ручки» и встречу «Художественное слово».

Кроме того, в Центральном парке пройдут настольные игры и секция ориентирования с Александром Черноусовым 18 декабря.

А главное событие недели состоится 21 декабря. В этот день жителей ждут парад и танцевальный батл снеговиков и Снегурочек, квест «Кто быстрее и умнее», концерт «Зимние мелодии», детские конкурсы и ретродискотека «Молоды душою».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.