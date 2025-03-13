Танцевальный батл для участников «Активного долголетия» прошел в Клину

Областной танцевальный батл «Мы в стиле» прошел для подмосковных пенсионеров в Клину. В нем приняли участие свыше 250 человек.

Танцевальный поединок организовал клуб «Активное долголетие». В нем приняли участие пенсионеры из Волоколамска, Талдома, Шаховского, Мытищ, Коломны и Клина. Они соревновались в искусстве танцевальной импровизации в смешанных командах, дуэтах и соло.

Первое место в соревнованиях занял коллектив «Супермен и его суперменша» второе — «Новые друзья», а третье — «Кураж». Жюри также присудили 10 специальных поощрений.

«Участники остались в восторге от мероприятия. Они не только смогли показать себя, но и нашли новых друзей, обменялись опытом и впечатлениями. Новый формат соревнования пришелся всем по душе и вдохновил участников на дальнейшее развитие своих танцевальных навыков», — отметили в Минсоцразвития Подмосковья.

Присоединиться к клубу в Клину можно по телефонам 8(968)554-92-41 или 8(49624)26192.