Танцевальный ансамбль из Лобни стал призером международного конкурса

Коллектив ансамбля под руководством Елены Кодиной показал высокий уровень танцевальной подготовки и получил дипломы Лауреатов I степени за композиции «В шторм» и «Ночь за 66 параллелью». Лауреатом II степени признана постановка «Они зовут меня домой». Также жюри отметило дипломом Лауреата I степени сольное выступление Марии Забалуевой с номером «Опора».

Ансамбль «Серпантин» — дипломант многих конкурсов и фестивалей. В 2024 году коллективу было присвоено звание «Образцовый». Танцоры принимают активное участие в городских мероприятиях и концертных программах. «Поздравляем наших талантливых танцоров и педагогов с невероятным успехом! Вы — наша гордость!», — отметили в администрации ДК.