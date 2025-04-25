Танцевальный ансамбль из Лобни победил на этапе всероссийского фестиваля

На региональном этапе Всероссийского детского фестиваля народного творчества «Наследники традиций» успешно выступили юные артисты из Лобни. Победителем стал детский хореографический ансамбль «Сувенир».

Творческий коллектив из Лобни стал лучшим номинации «Сценические формы фольклора. Ансамбль. Хореографическое исполнительство». Участницы ансамбля занимаются во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» под руководством хореографа Светланы Благовой.

Кроме того, в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Традиционная кукла» также победила представительница Лобни — воспитанница педагога Марины Назаровой из объединения «Ярмарка мастеров» Дворца творчества Александра Л.

Теперь победителям фестиваля предстоит побороться за награды на всероссийском этапе конкурса.