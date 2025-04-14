Танцевальный ансамбль из Люберец выиграл Гран-при всероссийского конкурса

Шестой всероссийский фестиваль хореографического искусства Feel Dance проходил в Москве. В нем участвовало более 500 конкурсантов из 30 коллективов со всей России.

Организатором фестиваля стала «Московская академия креатива». Уровень исполнительского мастерства танцоров оценивало профессиональное жюри.

Подмосковье на конкурсе достойно представил хореографический ансамбль «Жар-Птица» из Красковского культурного центра «Союз». Участники из Люберец завоевали сразу несколько наград.

Коллектив стал обладателем Гран-при фестиваля за номер «Загадала», а также получил две премии «Ника» — за философскую постановку «Лебедь, рак и щука» и эмоциональный танец «Что я несу». Кроме того, композиции «Таня Громко» и «Пух тополя» были отмечены дипломами лауреата первой степени.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил юных танцоров и их руководителя Екатерину Тюняеву с заслуженной победой и впечатляющими результатами и пожелал новых ярких успехов.