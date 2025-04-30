Танцевальный ансамбль из Люберец стал лауреатом всероссийского фестиваля

Конкурс «Танцевальная палитра» проходил в Москве на сцене Окружного общественного центра имени Моссовета. В фестивале участвовало около 40 сильнейших творческих коллективов из разных регионов России.

Люберцы представлял хореографический ансамбль «Жар-Птица» Красковского культурного центра «Союз» под руководством Екатерины Тюняевой. Жюри высоко оценило мастерство юных танцоров. Пять хореографических композиций были отмечены дипломами лауреатов первой степени. Награды получили номера «По секрету не всему свету», «Облачно! Ожидаются мечты», «День суриката», «Таня Громко» и «Лебедь, рак и щука». Екатерине Тюняевой также вручили диплом «Лучший руководитель».

Глава городского округа Владимир Волков поздравил хореографический ансамбль «Жар-птица» и его руководителя, пожелав вдохновения и дальнейших побед.