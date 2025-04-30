Танцевальный ансамбль из Люберец стал лауреатом всероссийского фестиваля

Конкурс «Танцевальная палитра» проходил в Москве на сцене Окружного общественного центра имени Моссовета. В фестивале участвовало около 40 сильнейших творческих коллективов из разных регионов России.
Люберцы представлял хореографический ансамбль «Жар-Птица» Красковского культурного центра «Союз» под руководством Екатерины Тюняевой. Жюри высоко оценило мастерство юных танцоров. Пять хореографических композиций были отмечены дипломами лауреатов первой степени. Награды получили номера «По секрету не всему свету», «Облачно! Ожидаются мечты», «День суриката», «Таня Громко» и «Лебедь, рак и щука». Екатерине Тюняевой также вручили диплом «Лучший руководитель».
Глава городского округа Владимир Волков поздравил хореографический ансамбль «Жар-птица» и его руководителя, пожелав вдохновения и дальнейших побед.
Свыше 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
Детская поликлиника на Нахабинском шоссе откроется в Звенигороде в 2026 году
Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в мае
Итоги профессионального конкурса педагогического мастерства подвели в Балашихе
Несколько человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Благотворительный мастер-класс прошел в Центре помощи СВО в Красногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте