Праздничные программы к 9 Мая пройдут во всех микрорайонах Химок | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:08 Праздничные программы к 9 Мая пройдут во всех микрорайонах Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут во всех микрорайонах городского округа Химки. Мастер-классы, концерты, танцевальные вечера и кинопоказы организуют в парках Толстого, Величко и «Дубки». Церемония возложения цветов состоится у обелиска «Отстоявшим Отчизну».

В парке Толстого состоится концерт «Наследники Победы», мастер-класс по рисованию и танцевальный вечер под песни военных лет. В парке «Дубки» пройдет акция «Вальс победы» и показ военно-патриотического фильма в творческой мастерской. В парке Величко проведут акцию «Письмо солдату», спортивное мероприятие «Победные старты» и организуют тематическую фотозону. Церемония возложения цветов состоится у обелиска «Отстоявшим Отчизну».

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«Я призываю всех жителей нашего города принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Мы должны помнить и чтить нашу историю, помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость», — сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Также в Химках 7 и 8 мая пройдет акция «Поющие дворы». Агитбригады организуют выездные концерты во дворах, где живут ветераны. До 10 мая в городском округе пройдет акция «Окна Победы»: жители украсят окна своих домов тематическими рисунками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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