Танцевальные номера школьницы из Мытищ вошли в топ-25 международного фестиваля

В живописном и историческом Старом Несебре, расположенном на побережье Болгарии, прошел международный фестиваль «Слънце, Радост, Красота». Ясмина Симко из Мытищ представила жюри свои танцевальные номера, которые вошли в число 25 лучших на конкурсе.

Это событие собрало более 440 участников из различных стран, включая Болгарию, Индию, Грузию, Армению, Украину, Молдову, Белоруссию и Россию. Среди выступающих была и десятиклассница из мытищинской школы № 14 Ясмина Симко. Она представила номера в таких номинациях, как классический балет, характерный танец и народный танец.

Благодаря своему таланту и усердной подготовке Ясмина завоевала золотые медали в каждой из представленных дисциплин. Особое внимание зрителей привлекла премьера грузинского танца под названием «Горный цветок». Ясмина стала единственной солисткой, приглашенной для участия в заключительном Гала-концерте, что свидетельствует о высоком признании ее мастерства.