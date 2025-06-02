Танцевальные мастер-классы и концерты ко Дню защиты детей прошли в Балашихе

Парки Балашихи превратились в настоящую страну чудес для детей и их родителей 1 июня. В честь Международного дня защиты детей организаторы подготовили насыщенную программу, наполненную концертами, мастер-классами, играми и сюрпризами.

По доброй традиции команда губернатора Московской области Андрея Воробьева угостила гостей двумя тысячами порциями вкусного мороженого. На главной сцене выступили талантливые детские коллективы Балашихи. Танцевальные студии провели открытые мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать свои силы в хореографии и почувствовать себя звездой сцены.

Особое внимание привлекла интерактивная зона «Город профессий». Здесь дети в игровой форме знакомились с различными специальностями, примеряли на себя новые роли и участвовали в розыгрышах. Юные гости также осваивали азы вождения на специальной мини-площадке от автошколы, учились создавать яркий аквагрим и пробовали свои силы в игре на гитаре.

«Мы стремились сделать праздник не только веселым, но и полезным. В этом году мы добавили множество интерактивных и образовательных зон, чтобы дети могли не только развлекаться, но и открывать для себя что-то новое», — поделилась заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности дирекции парков Балашихи Александра Лелифановская.

Гостей также ждала ярмарка handmade-изделий, где можно было приобрести уникальные сувениры, и мобильный кукольный театр. Артисты театра не только показывали увлекательные спектакли, но и рассказывали детям о закулисье своей профессии. Особой популярностью пользовались игровые мастер-классы по изучению иностранных языков, которые в легкой и доступной форме знакомили ребят с новыми культурами.