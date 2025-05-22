Танцевальные коллективы из Лобни стали призерами международного фестиваля

Ансамбли танца «Изумруд» и «Изумрудики» из лобненского Дома культуры «Луговая» стали призерами международного конкурса «Щелкунчик». Организацию конкурса осуществил Фестивальный Центр «АРТ-ЛАЙН» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Под руководством Инги Стрелковой творческие коллективы выступили на фестивале и получили высокие награды. Так, хореографический ансамбль «Изумрудики» завоевал звание Лауреата II степени за танец «Белорусская крутуха», а ансамбль «Изумруд» стал Лауреатом III степени с постановкой «Казачья пляска». Кроме того, танцоры из Лобни были отмечены специальным дипломом фестиваля «За сохранение народных традиций через танец».

Коллективы ДК «Луговая» активно участвуют в конкурсах, фестивалях, городских мероприятиях и концертах. Так, 25 мая в 12:00 состоится их отчетный концерт, на котором юные исполнители представят народные и современные танцы, подводя итоги творческого года.

Напомним, Дом культуры «Луговая» расположен по адресу: город Лобня, Научный городок, дом 1Б. Вход на мероприятие бесплатный. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

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