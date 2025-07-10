Танцевальные коллективы из Истры стали лауреатами фестиваля ЦФО

Хореографические коллективы из муниципального округа Истра выступили на XII фестивале традиционного народного творчества молодежи Центрального федерального округа в Калязине. В конкурсе участвовали артисты в возрасте от 14 до 35 лет.

Фестиваль собрал лучшие хореографические и вокальные коллективы из разных регионов России — Архангельска, Москвы, Вологды, Смоленска, Калуги, Ярославля. Оценивало выступления участников жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области народного творчества.

Образцовый коллектив «Боярушка» Костровского дома культуры получил диплом лауреата второй степени в номинации «Хореографическое исполнительство», а также благодарственное письмо депутата Государственной думы Юлии Сарановой за вклад в сохранение и развитие традиционного народного творчества. Руководят коллективом заслуженные работники культуры Московской области Алла и Евгений Рыцаревы, балетмейстер — Анна Леутина.

Награды привез домой и ансамбль «Славница» Истринского дома культуры. Коллектив удостоен диплома второй степени и почетной грамоты Тверского областного Дома народного творчества за активное участие и вклад в сохранение культурного наследия. Руководитель ансамбля — Ольга Тимохина, балетмейстеры — Марина Конова и Мария Масюкова.

Помимо конкурсной программы, участники фестиваля приняли участие в вечере дружбы, где смогли пообщаться с коллегами, обменяться опытом и обсудить пути развития народного искусства.