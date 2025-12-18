Танцевальные и спортивные соревнования школьной лиги прошли в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поддержал участников спортивных и танцевальных дисциплин Балашихинской школьной лиги 16 декабря. Мероприятие прошло в школе № 12: на сцене выступали танцоры групп «Б» и «Г» дивизиона «Юг», а в спортзале прошли матчи по футзалу, баскетболу и волейболу команд группы «В».

В танцевальном конкурсе БШЛ участвуют 32 школы, разделенные на «Дивизион Север» и «Дивизион Юг». Сезон в дисциплине «Танцы» проходит в три этапа — групповой этап, плей‑офф и финал. Каждая команда представляет программы в трех категориях: «соло» (один исполнитель), «малая форма» (от двух до шести человек) и «коллектив».

Сергей Юров выразил уверенность в том, что новый сезон «Танцев БШЛ» принесет больше креатива, энергии и творчества, поблагодарил участников и болельщиков и пожелал командам получать удовольствие от выступлений и атмосферы соревнований.

Выступления оценивало профессиональное жюри — хореографы и сценические эксперты. Судьи выставляли баллы за технику, синхронность и сложность движений, креативность, эмоциональность и соответствие музыки общему стилю номера.

В сезоне 2025/2026 в лиге появились новые форматы: фиджитал‑спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос». Впервые в этом сезоне к соревнованиям допускаются и родители: семейные эстафеты пройдут в легкой атлетике, лыжных гонках и плавании.

Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году, а сегодня Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Московской области.