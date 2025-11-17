Танцевальная студия из Котельников победила на международном фестивале

Международный фестиваль-конкурс «Наследники талантов» прошел в Санкт-Петербурге. На нем успешно выступили танцоры из Котельников.

Воспитанники образцового коллектива «Студия современного танца „Гротеск“ трижды стали лауреатами первой степени. Они представили на суд жюри номера „Вот так улов!“, „Нити“, „Высшая степень притворства“.

Кроме того, ребят отметили в спецноминации «За сценическую выразительность». Они получили сертификат на пять бесплатных пакетов участников с проживанием в отеле «Сочи Парк» на этом же конкурсе в следующем году.

«Эта поездка стала для нас ярким и вдохновляющим событием! Мы вернулись с множеством наград и приятных сюрпризов. Мы счастливы, что можем делиться нашей хореографией и получать обратную связь от таких профессионалов своего дела. Это невероятный опыт, который вдохновляет нас на новые свершения и творческие достижения! Мы благодарим всех, кто поддерживал нас на этом пути!» — сказала руководитель студии Татьяна Николаевна Архипова.