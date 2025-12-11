Талисман парка разместили в резиденции Деда Мороза в Воскресенске

Сказочного персонажа установили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Это игрушечный мальчик Филипп.

Талисман парка — Филиппа Кривякина — изготовил мастер-кукольник из Марчугов Маргарита Алисова. Он олицетворяет дух детства и местный колорит.

Появился он летом. Имя дали по именинам в августе.

К Новому году Филипп сменил летний сюртук на нарядную зимнюю шубу. В его обязанности входит встречать гостей, создавать атмосферу во время чтения сказок.

Отметим, что в резиденции Деда Мороза в парке усадьбы Кривякино можно создать праздничную поделку на мастер-классе, написать письмо волшебнику и бросить его в специальный почтовый ящик, откуда его отправят в Великий Устюг.

Подробное расписание событий можно найти в Telegram-канале парка. Там же выкладывают все новости и актуальную информацию о работе учреждения.