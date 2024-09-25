Тактильный сад для развития пациентов с ОВЗ открыли в НИКИ детства

В центре психоневрологии НИКИ детства открыли сенсорный сад для пациентов с болезнями нервной системы и психическими расстройствами. Это уютное успокаивающее пространство, наполненное разными стимуляторами органов чувств.

«В саду размещены цветовые, световые, тактильные стимулы для активации органов чувств детей. Например, это яркие ленты, сено, песок, галька, кора лиственницы, травяной газон. Есть грядка с ароматическими растениями — мелиссой, мятой, базиликом. Все элементы сада можно трогать», — рассказала врач-невролог Лолита Пак.

Тактильные ощущения помогают детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Пребывание в таком саду снижает тревожность, успокаивает. Кроме того, ребята с нарушениями интеллекта тренируют здесь память и внимание, запоминая приятные и повторяющиеся сенсорные впечатления. Это улучшает когнитивные функции.

Детям с двигательными нарушениями сенсорный сад полезен в развитии моторики, координации, навыков общения и социализации. Родители находятся в саду вместе с детьми и помогают им овладевать новыми навыками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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