Парк «Соколка» благоустроят в Истре в 2025 году

Масштабный проект благоустройства реализуют в парке «Соколка» в Истре. Планируется, что он станет местом для отдыха души и тела. Фишка проекта — «терапевтический путь». Здесь создадут тематические площадки для активизации каждого из органов чувств. Например, тактильную тропу.

Асфальтовых дорожек в проекте нет, есть только экологичные, вписывающиеся в окружающую среду. Авторы проекта планируют максимально сохранить местный ландшафт. Вырубать собираются только поваленные и больные деревья.

Кроме того, в «Соколке» будут оборудованы велодорожки, веревочный парк, детские, игровые, спортивные площадки и площадки для выгула собак, раздевалки, прокат, комната матери и ребенка, кафе, туалеты.

А также в лесопарке появится смотровая площадка с видом на город и амфитеатр.

Благоустроят 53 гектара лесопарковой территории. Все будет выполнено в едином экостиле. Финансироваться благоустройство будет из средств регионального и муниципального бюджетов.

На реализацию проекта потратят 528 060 000 миллионов рублей. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства.

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