Тактико-специальные учения по защите от БПЛА прошли в Серпухове

Учения провели на базе производственного отделения АО «Мособлэнерго». По легенде беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию — объект важной инфраструктуры. В результате пожара пострадал сотрудник, потребители остались без электричества.

Во время учений отработали эвакуацию персонала на временный диспетчерский пункт, оказание первой медицинский помощи пострадавшему, взаимодействие сотрудников силовых структур, скорой помощи и органов местного самоуправления. После эвакуации энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.

Учения необходимы для поддержания постоянной боевой готовности всех служб. С начала года в «Мособлэнерго» провели 80 учений, из них 53 — по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 46 — противопожарных.

«Продолжим совершенствовать процесс реагирования на вызовы современности, чтобы гарантировать безопасность жителей нашего Городского округа», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.