Таблички с QR-кодами на объектах культуры обновили в Солнечногорске

В Солнечногорске на исторических зданиях, вблизи туристических объектов, храмов, мемориалов и памятников обновили информационные таблички. Они представляют из себя стенды с названиями объектов и QR-кодами, отсканировав которые можно узнать более подробную информацию.

Всего в округе установлено 18 таких табличек.

«С помощью подобного сервиса жители и гости Солнечногорска могут сами для себя организовать экскурсию, выбрать маршрут и интересующие объекты. Скан QR-кода приведет пользователя на инвестиционный портал Солнечногорска, где размещена актуальная информация», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Также на инвест-портале опубликованы действующие экскурсионные программы с возможностью записи, анонсы мероприятий. В разделе «Туризм» можно ознакомиться с достопримечательностями, отелями, картой грибных, ягодных и рыболовных мест Солнечногорска и многим другим.

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