Таблички с именами ветеранов установят на фасадах домов в Шатуре

В Шатуре на фасадах домов установят таблички с именами участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Здесь живет ветеран». Одна из них, посвященная Дмитрию Киселеву, уже появилась в поселке Мещерский Бор. С защитником Отечества недавно встретился глава Николай Прилуцкий.

Проект «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны» создан по инициативе президента России Владимира Путина. В муниципалитете проживают четыре защитника: Дмитрий Иванович Киселев, Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский и Мария Никифоровна Кошелева. Табличку, посвященную Дмитрию Киселеву, уже установили. Еще три появятся в ближайшее время.

Дмитрий Иванович отправился на фронт в 1943 году. В неполные 19 лет стал помощником командира огневого взвода . Он получил ранение при освобождении Варшавы. Домой вернулся осенью 1945 года.