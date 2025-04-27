Таблички с именами ветеранов установят на фасадах домов в Шатуре
В Шатуре на фасадах домов установят таблички с именами участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Здесь живет ветеран». Одна из них, посвященная Дмитрию Киселеву, уже появилась в поселке Мещерский Бор. С защитником Отечества недавно встретился глава Николай Прилуцкий.
Проект «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны» создан по инициативе президента России Владимира Путина. В муниципалитете проживают четыре защитника: Дмитрий Иванович Киселев, Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский и Мария Никифоровна Кошелева. Табличку, посвященную Дмитрию Киселеву, уже установили. Еще три появятся в ближайшее время.
Дмитрий Иванович отправился на фронт в 1943 году. В неполные 19 лет стал помощником командира огневого взвода. Он получил ранение при освобождении Варшавы. Домой вернулся осенью 1945 года.
Ветеран после службы стал егерем. Свою любовь к Мещере он выражал в стихах и литературных произведениях. Дмитрий Иванович вошел в состав Союза писателей и выпустил несколько книг. Дмитрий Киселев был знаком с Юрием Гагариным, чье имя увековечено в названии парка в Шатуре. Ветеран Великой Отечественной войны — отец десятерых детей, а внуков и правнуков у Дмитрия Ивановича — 70.
В администрации муниципалитета отметили, что табличка — напоминание для всех жителей о тяготах войны. Судьба каждого ветерана — часть истории, которую необходимо знать.