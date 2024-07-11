Сыроварня из Балашихи представила свой бренд на фестивале «Вкусы России»

На гастрономическом фестивале в Москве сыроварня из Балашихи продемонстрировала бренд «Сыр своими руками». Участниками мероприятия стали производители из более 70 субъектов России.

Всего балашихинская сыроварня привезла на фестиваль порядка 15 разновидностей сыра: сыры с плесенью, сыры из овечьего и козьего молока и другие.

Всероссийский гастрономический фестиваль проводит Министерство сельского хозяйства по поручению Президента Российской Федерации. Мероприятие проходит с 2020 года.

Ранее стало известно, что область нарастила долю производства сыра в стране до 20% и в ЦФО — до 37%, отметил губернатор Андрей Воробьев. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных сортов.

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