Сыроварня «Дольче Лате» стала поставщиком бортового питания для «Аэрофлота»

Фото: Молодые итальянские сыры для нужд авиаперевозчика — это не обычные продуктовые упаковки, а миниатюрные порции. / Наталья Лымарь

Предприятие «Сыроварня Дольче Лате», расположенное в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, заключило контракт с авиакомпанией «Аэрофлот». Теперь пассажиры бизнес-класса смогут попробовать моцареллу, буррату и скаморцу во время полета.

Для нужд авиаперевозчика в цеху предприятия варят молодые итальянские сыры в миниатюрных порциях. Моцарелла весит всего 8 граммов, а буррата — 50 граммов. Такие размеры максимально удобны для подачи питания на борту самолета.

За прошлый год «Сыроварня Дольче Лате» смогла в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции. Генеральный директор предприятия Кирилл Шершуков связал этот рост с выигранными тендерами. «Нам удалось увеличить практически в два раза выпуск продукции благодаря участию в госзакупках», — рассказал он.

Для авиазаказа предприятию пришлось осваивать новый вид упаковки. Подобрать подходящий вариант было непросто, но производитель справился с задачей.