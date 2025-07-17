«Сырный фестиваль» пройдет в Истре с 1 по 3 августа

В деревне Дубровское в Истре с 1 по 3 августа пройдет большой гастрономический фестиваль фермерской молочной продукции. Он соберет производителей из 50 регионов страны. Об этом сообщили в Минкульте МО.

В мероприятии примут участие компании из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Также свою продукцию представят 25 виноделен и народно-художественных мастерских.

Минсельхозпрод МО отметил, что событие посетят и региональные компании: «Ферма Цветковых», «Веселая корова», «Аннушкина ферма» и другие. Всего на мероприятие приедут 75 подмосковных производителей.

На фестивале можно будет продегустировать и приобрести сыр и другие продукты из молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы и ягоды, мед и чай, натуральные напитки и хлебобулочные изделия.

Для детей на площадке будет работать батутный городок. Кроме того, организаторы подготовят для ребят конкурсы и матер-классы по росписи посуды. Также на открытой мини-ферме семьи смогут познакомиться с животными сыроварни.

В последний день на Истринской сыроварне Олега Сироты состоится «Сырный чемпионат России — 2025». На нем участники пройдут оценку своих продуктов и поборются за звание чемпиона. Судить соревнования доверили международным и российским профессионалам отрасли. Сыры будут оценивать в категориях: молодые, полутвердые и твердые, с мытой корочкой, с голубой и белой плесенью, выдержанные и с наполнителями.

В пресс-службе отметили, что мероприятие даст возможность фермерам, сыроделам и представителям торговых сетей завести полезные контакты. Подать заявку на участие производители могут до 31 июля включительно.