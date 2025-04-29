Свыше тысячи выездных вакцинаций домашних животных проведут в Подмосковье в мае

Сезон выездных вакцинаций домашних животных стартовал в Подмосковье в марте. В мае в регионе планируют провести свыше 1,2 тысячи процедур.

В прошлом месяце в деревнях, селах и садовых товариществах во всех округах Московской области ветеринары сделали более тысячи прививок питомцам.

«Во время приема владельцы могут бесплатно вакцинировать животное против бешенства препаратом отечественного производства „Рабикан“, а за дополнительную плату — комплексными вакцинами, одну из которых помогут подобрать ветеринарные врачи в зависимости от вида, породы, возраста и других данных питомца», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

График работы мобильных пунктов будет меняться каждый месяц. Даты и адреса дежурства ветеринаров в мае указаны на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.