Свыше тысячи участников СВО прошли реабилитацию в Подмосковье

Участники СВО могут пройти реабилитацию в Подмосковье. В центре «Ясенки» здоровье уже восстановили более 400 бойцов, рассказали в Мособлдуме.

В Московской области реализуется комплекс мер по реабилитации и социальной адаптации участников СВО. Как сообщил Игорь Брынцалов, в регионе созданы все условия для восстановления бойцов при участии их близких родственников. Так, на федеральном уровне был принят закон о дополнительном отпуске для родителей, супругов и детей военнослужащих для ухода за ними.

Кроме того, родственники могут сопровождать бойцов в реабилитационных центрах. Так, в «Ясенках» реабилитацию в компании близких уже прошли 33 бойца.

«Мы приняли закон, разрешающий одному из родственников бойца, имеющего первую группу инвалидности, находиться с ним в „Ясенках“ совершенно бесплатно. Кроме этого, всех бойцов, вне зависимости от группы инвалидности, может сопровождать супруга», — рассказал Брынцалов.

Для участников СВО с нарушениями слуха и зрения работает центр имени Мещерякова, где уже получили помощь 78 человек. Там, помимо медицинской реабилитации, можно освоить новые профессии, такие как оператор контактного центра или плотник. В Коломне на базе «Протэкс-центра» открыто отделение протезирования, оказавшее помощь 550 бойцам со всей страны.

Особое внимание в Подмосковье уделяется социальной поддержке. Более 500 участников СВО воспользовались услугами персональных помощников.

Для записи на реабилитацию необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг. Консультацию персонального помощника можно получить, обратившись в центр социального обслуживания или позвонив на горячую линию 122 (доб. 6).