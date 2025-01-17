Свыше тысячи школьников посетили губернаторскую рождественскую елку в Подмосковье
Губернаторская рождественская елка прошла в «Вегас Сити Холле» 16 января. Праздник посетили свыше 1,2 тысячи ребят из разных городов Подмосковья.
Дети получили приглашение на празднике за свои достижения в учебе и активное участие в конкурсах и других событиях, рассказали в региональном Минобразования. Для них провели музыкальный спектакль «Академия Рождества».
Почетными гостями стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева и министр образования Ингрид Пильдес.
«Сегодня мы провели вместе с нашей епархией рождественскую елку, уже ставшую доброй традицией. 1200 ребят из разных городов Подмосковья погрузились сегодня в атмосферу сказки и праздника. Мы подготовили для ребят музыкальный спектакль про рождественское чудо, который оставил массу ярких впечатлений у каждого зрителя», — сказала Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что праздник проводят в Подмосковье с 2001 года.