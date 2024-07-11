Свыше тысячи подростков приняли участие в военно-патриотических сборах в Подмосковье

Пятые молодежные военно-патриотические сборы завершились в Подмосковье. В них приняли участие более тысячи ребят от 14 до 18 лет. Многие из них приехали из Белоруссии, ЛНР, Владимирской, Воронежской, Калужской и Брянской областей.

Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики региона, сборы длились девять дней. На протяжении этого времени участники жили в полевых условиях и осваивали полезные навыки под руководством инструкторов. Они освоили ориентирование на местности, технику оказания первой помощи, а также прошли мастер-классы по тактической, огневой и физической подготовке. В этом году в программу добавили занятия по управлению дронами и скалолазанию. Подростки поучаствовали в спортивных играх, квизах и других активностях.

Как отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе, на сборах молодежь получает возможность пообщаться с участниками СВО и известными военкорами.

«В этом году к нам на сборы впервые приехали ребята из Беларуси. Здорово наблюдать, как укрепляются связи между союзными государствами, как ребята ездят друг к другу на мероприятия, обмениваются опытом, дружат. Будем продолжать работу в этом направлении», — отметила она.