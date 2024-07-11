Свыше тысячи подростков приняли участие в военно-патриотических сборах в Подмосковье
Пятые молодежные военно-патриотические сборы завершились в Подмосковье. В них приняли участие более тысячи ребят от 14 до 18 лет. Многие из них приехали из Белоруссии, ЛНР, Владимирской, Воронежской, Калужской и Брянской областей.
Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики региона, сборы длились девять дней. На протяжении этого времени участники жили в полевых условиях и осваивали полезные навыки под руководством инструкторов. Они освоили ориентирование на местности, технику оказания первой помощи, а также прошли мастер-классы по тактической, огневой и физической подготовке. В этом году в программу добавили занятия по управлению дронами и скалолазанию. Подростки поучаствовали в спортивных играх, квизах и других активностях.
Как отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе, на сборах молодежь получает возможность пообщаться с участниками СВО и известными военкорами.
«В этом году к нам на сборы впервые приехали ребята из Беларуси. Здорово наблюдать, как укрепляются связи между союзными государствами, как ребята ездят друг к другу на мероприятия, обмениваются опытом, дружат. Будем продолжать работу в этом направлении», — отметила она.
Ребята смогли встретиться и пообщаться с героем России и кавалером трех Орденов мужества Юрием Мизерным, военкором и чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марией Наумовой, художником и автором проекта «Уголь Донбасса» Сергеем Марченко и другими. Они обсудили историю, СВО, патриотизм и другие важные темы. Также в гости к ребятам с лекцией приехал главный специалист отдела по работе с участниками «Движения Первых», ветеран СВО Никита Кудинов.
Для участников также организовали выставку находок с мест военных действий и семинар с представителями Юнармии, где ребята обменялись опытом реализации патриотических проектов. В ряды объединения вступили еще 150 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с началом нового этапа. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников, а девятые — 95 тысяч.
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