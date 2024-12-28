Свыше тысячи машин обеспечат безопасность на дорогах в Подмосковье в праздники

Оперативный дорожный штаб Подмосковья будет круглосуточно взаимодействовать с экстренными службами в праздники. Ежедневно будут работать около тысячи машин. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«В новогоднюю ночь и первые дни января ожидаются небольшие осадки, дорожные службы Подмосковья обеспечат бесперебойную работу техники и безопасность всех участников дорожников движения», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

При ухудшении погодных условий дорожные службы будут расчищать снег и обрабатывать покрытие ото льда. Особое внимание уделят наиболее опасным участкам: мостам, эстакадам, крутым поворотам и съездам. В ведомстве отметили, что для обработки дорожной сети подготовили более 1,5 миллиона тонн противогололедных материалов.