Свыше тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за неделю. Больше всего работ провели в Химках, Рузе, Раменском, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске.

Как рассказали в региональном Минтрансе, на региональной сети отремонтировали 780 ям, а на муниципальной — еще 470. Всего в декабре специалисты устранили свыше 6,5 тысячи дефектов покрытия на проезжей части и тротуарах.

В министерстве добавили, что ремонт на дрогах проводят круглый год. В зимний сезон для этого используют специальные холодные смеси. Весь процесс фиксируют при помощи цифровой системы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.