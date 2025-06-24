Свыше тысячи долгожителей Подмосковья получили подарки к юбилею с начала года

В Подмосковье продолжается добрая традиция поздравления жителей старше 80 лет с юбилейными датами. С начала года более 1100 пенсионеров из Пушкинского округа получили подарки от губернатора Андрея Воробьева.

Все юбиляры получают в качестве презента знаменитый Жостовский поднос — визитную карточку подмосковных народных промыслов. Женщинам после 90 лет презентуют павловопосадские шерстяные платки, а мужчинам, отметившие 95-летие, — уютные шуйские пледы.

«Три наших долгожителя отметили за это время 100-летний юбилей, им помимо подарков перечислена единовременная денежная выплата в размере пяти тысяч рублей», — пояснил начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

Подарок может быть вручен как в день рождения, так и в любой другой удобный для получателя день. При этом большинству пенсионеров не требуется подавать специальное заявление — все данные уже находятся в системе.

Исключение составляют только те, кто недавно переехал в Подмосковье — им необходимо подать обращение на региональном портале госуслуг.

Важно отметить, что сделать можно не ранее чем за месяц до знаменательной даты и в течение года после нее.

По всем вопросам, связанным с получением подарков и выплат, жители могут обращаться на «горячую линию» по номеру 122.