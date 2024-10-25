Свыше тысячи детей прошли лечение в стационаре детского медцентра Рошаля

Свыше одной тысячи детей прошли лечение в стационаре детского медцентра имени Рошаля с момента его открытия. Сейчас в учреждении работают 26 отделений по 28 профилям общей мощностью более 460 коек.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в медцентре работает свыше девяти тысяч современных аппаратов для диагностики и лечения, в том числе уникальные роботические системы, ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации и другие.

По словам главного врача Татьяны Шаповаленко, в учреждении трудятся высококвалифицированные специалисты, которые проводят сложные операции.

«В нашем центре проводятся сложные операции, такие как эндоваскулярная коррекция врожденных пороков сердца, микрохирургические вмешательства в челюстно-лицевую зону и многие другие. Абсолютное большинство вмешательств проводится малоинвазивно, что позволяет маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычному ритму жизни», — сказала она.

Детский клинический центр имени Рошаля — это флагманский проект Подмосковья. В учреждении работают лучшие специалисты России. Там смогут лечиться юные пациенты со всей страны.