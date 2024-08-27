Свыше тысячи детей примет новая школа в ЖК «Люберцы парк» 1 сентября

Фото: Главгосстройнадзор МО

Школа на 1170 мест, расположенная в жилом комплексе «Люберцы парк», получила заключение о соответствии проектной документации. Его выдал Главгосстройнадзор Московской области.

Новое трехэтажное учебное заведение, площадью более 15 тысяч квадратных метров, предлагает широкий спектр учебных помещений. В здании предусмотрены универсальные и специализированные классы, лаборатории, мастерские, а также столовая на 585 мест, актовый зал и спортивный комплекс.

В дополнение к этому, школа оснащена медицинским блоком, библиотекой и кабинетами для кружковых занятий. В сентябре ученики смогут впервые приступить к занятиям в обновленном учебном заведении.

Строительство новой школы стало частью развития территории жилого комплекса «Люберцы парк». Для удобства жителей в этом районе уже открыта современная детская поликлиника, которая обслуживает до 155 маленьких пациентов в смену.

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