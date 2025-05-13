Свыше тысячи человек обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье
В Подмосковье открыли 38 школ паллиативного пациента. Там родственники тяжело больных и социальные работники могут бесплатно получить необходимые знания.
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, обучение проводят врачи паллиативной помощи, психологи и другие специалисты.
«Первая школа паллиативного пациента открылась в прошлом году, а сейчас это уже сеть из 38. Всего за это время обучение в школах прошли более тысячи человек», — отметил Забелин.
Занятия доступны без предварительной записи. Узнать адреса школ, расписание и темы занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах медицинских учреждений и в социальных сетях.
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте