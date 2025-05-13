Свыше тысячи человек обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье

В Подмосковье открыли 38 школ паллиативного пациента. Там родственники тяжело больных и социальные работники могут бесплатно получить необходимые знания.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, обучение проводят врачи паллиативной помощи, психологи и другие специалисты.

«Первая школа паллиативного пациента открылась в прошлом году, а сейчас это уже сеть из 38. Всего за это время обучение в школах прошли более тысячи человек», — отметил Забелин.

Занятия доступны без предварительной записи. Узнать адреса школ, расписание и темы занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах медицинских учреждений и в социальных сетях.