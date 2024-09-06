Свыше 6 тонн гумпомощи отправили из Мытищ в Курскую область

Четвертый конвой с шестью тоннами гуманитарной помощи отправили из Мытищ жителям Курской области. Партию собирали силами жителей, волонтерского штаба и предпринимателей округа.

Совместными усилиями в Мытищах собрали одежду, медикаменты, продукты с длительным сроком хранения и средства личной гигиены. Сбор организовали у дома культура «Яуза» активисты партии «Единая Россия».

Каждый желающий может внести свой вклад и помочь пострадавшим регионам. Принести вещи первой необходимости можно в молодежный центр «Импульс» на Силикатной улице, 12; в дом культуры «Яуза» на улице Мира, 2А; в местное отделение партии «Единая Россия» на улице Мира, 37.

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