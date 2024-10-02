Свыше 5 тонн гуманитарного груза из Мытищ отправили в зону СВО

Помощь по заявкам бойцов и мирных жителей собрали в Общественной палате округа. Особые лекарства получил мальчик-инвалид, оставшийся без отца.

Члены Общественной палаты городского округа Мытищи отправились в Луганскую Народную Республику со своими уже бывшими коллегами, теперь избранными муниципальными депутатами Мытищ. Более пяти тонн необходимого груза собрали и отправили по заявкам боевых подразделений, госпиталей и мирных граждан.

Квадрокоптеры, радиостанции, большое количество обезболивающих препаратов, антибиотиков и поливитаминов отправили в этой партии. Дизельные генераторы, автомобили «Газель» и «УАЗ», стройматериалы, сухие продукты питания, кофе, сладости получили боевые подразделения.

Полностью закрыли потребность в радиаторах отопления для госпиталя в Луганской Народной Республике. Мирные жители также не остались без внимания. Дети села Калиново получили игрушки, настольные игры, книги. Школьную форму и канцтовары для учебы привезли для тех, кто остался без родителей. Отдельную помощь, в виде лекарств и средств гигиены из Мытищ постоянно получает оставшийся без отца мальчик-инвалид.

Активное участие в организации всех предыдущих поездок и сборе гуманитарной помощи принимали организация «Боевое братство», территориальное общественное самоуправление «Леонидовка», предприниматели и неравнодушные люди.

Благодарность открытому компании «Плутон» и лично Марине Кузнецовой за постоянно предоставляемый транспорт для доставки гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции выразила Общественная палата городского округа Мытищи.

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