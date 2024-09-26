Свыше 97 тысяч тонн тепличных овощей вырастили в Подмосковье с начала года

Тепличные комплексы Подмосковья, оборудованные современными системами для поддержания микроклимата, предоставляют аграриям возможность круглогодичного выращивания сельскохозяйственных культур, включая овощи и зеленые листовые салаты. Это способствует обеспечению рынка свежими продуктами в осенне-зимний период.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что с начала года валовый сбор овощей из защищенного грунта составил 97,9 тысячи тонн. В зимних теплицах фермеры произвели более 62,4 тысячи тонн огурцов, и урожай томатов превысил 32,4 тысячи тонн. Также собрали свыше трех тысяч тонн других культур, в том числе салатов и зелени.

Развитие тепличного хозяйства наблюдается в городском округе Кашира, где валовый сбор овощей из защищенного грунта достиг более 52 тысяч тонн. Аграрии округа Луховицы также сделали значительные успехи, собрав свыше 22,6 тысяч тонн овощей с начала года, из которых около 15,2 тысяч тонн составляют огурцы.

В Электростали урожай тепличных культур превысил 11,7 тысяч тонн, и до конца года в этом муниципалитете планируют собрать около 16,5 тысяч тонн овощей из защищенного грунта.

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