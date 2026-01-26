Свыше 900 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию за год

Свыше 900 тысяч жителей Подмосковья в прошлом году проверили свое репродуктивное здоровье. Бесплатную диспансеризацию могут пройти все жители региона в возрасте от 18 до 49 лет по полису ОМС.

В рамках обследования женщины получают консультацию акушера-гинеколога, проходят ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также сдают мазок.

Мужчины консультируются с врачом-урологом. При необходимости доктор может направить пациента на дополнительные анализы.

«Забота о репродуктивном здоровье — важный шаг для тех, кто планирует рождение ребенка. В Подмосковье такую диагностику можно пройти бесплатно, по полису ОМС, в удобном формате», — пояснила отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Чтобы сделать исследования, необходимо обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом. Также записаться можно несколькими способами: через портал государственных услуг в разделе «Здоровье», по единому номеру 122, через инфомат в медицинском учреждении, с помощью бота в Telegram или МАХ.