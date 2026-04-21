Свыше 900 семей переедут в новый ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах

В подмосковных Люберцах началась передача новоселам квартир в жилом комплексе «Легенда Коренево». Переезда ожидает почти тысяча семей.

Жилой квартал сформирован из пяти домов, в которых разместили 935 квартир. Общая площадь застройки превышает 35 тысяч квадратных метров.

Входные зоны создали с акцентом на комфорт: сквозные подъезды позволяют удобно проходить через здание, предусмотрены помещения для консьержей, а также отдельные места для хранения колясок и велосипедов.

Внутреннее пространство дворов благоустроили — там появились пешеходные аллеи, скамейки, современное освещение, игровые площадки и спортивные зоны, а также инфраструктура для велосипедистов.

Во дворе нет машин, что позволяет сократить уровень шума и сделать территорию максимально безопасной для жителей. Для автомобилей предусмотрели отдельные парковочные пространства — всего более 600 мест, включая почти три десятка точек для зарядки электрокаров.

Дальнейшее развитие территории уже запланировано: в 2027 году в комплексе намерены открыть школу на 500 учеников и детский сад, рассчитанный на 120 детей.

Однако уже сейчас жителям доступна развитая инфраструктура неподалеку — от образовательных и спортивных объектов до культурных площадок и мест для отдыха. В пешей доступности находятся лесопарк в Томилино, Кореневский карьер, музейно-выставочные пространства, парк развлечений, спортивные сооружения и магазины.