Свыше 90 школьников приняли участие в 10-й смене проекта «ШАГ» в Королеве

В Королеве продолжается десятая выездная смена образовательного проекта «ШАГ». Более 90 учеников городских школ проводят неделю каникул на образовательной смене в санатории-профилактории «Подлипки».

Каждый день расписан по минутам, основное время, конечно, занимают лекции, индивидуальные и практические занятия по подготовке к олимпиадам разного уровня, которые проводят сильнейшие преподаватели из МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии «Взлет», Технологического университета и городских школ.

Помимо образовательного процесса, для ребят подготовили разные активности. Шаговцы с удовольствием погружаются в мир творчества — педагоги организовали интерактивный мастер-класс по актерскому мастерству.

Напомним, проект стартовал в Королеве по инициативе главы города Игоря Трифонова. Он предусматривает широкие возможности для развития способностей детей и дает возможность талантливым ребятам — победителям и призерам олимпиад — во время школьных каникул проходить бесплатный интенсив по наиболее востребованным предметам: русский и английский языки, математика, физика, информатика, биология, химия, экономика и физическая культура.