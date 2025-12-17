Свыше 90 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья с января

Индустриальные парки Московской области продолжают активно привлекать бизнес. За год их резидентами стали свыше 90 новых компаний.

Общий объем инвестиций в проекты составляет почти 37 миллиардов рублей.

«На предприятиях будет создано около четырех тысяч рабочих мест. Всего на данный момент в подмосковных индустриальных парках проекты реализуют более 1,7 тысячи компаний», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди новых проектов — производство детских кондитерских изделий компании «Бастион-СТ». Предприятие сейчас проектируют на территории индустриального парка «Котово» в Наро-Фоминском округе. Объем вложений в проект оценивают в 550 миллионов рублей, а на производстве планируют открыть 90 рабочих мест.

К резидентам парков также присоединилась компания «Чоколетт РУС». Она инвестирует 300 миллионов рублей и создаст 70 рабочих мест. Производственную площадку с фабрикой шоколадных изделий инвестор разместит в индустриальном парке М7-М12 в Богородском округе.

Екатерина Зиновьева также подчеркнула, что по итогам 2025 года индустриальные парки региона задействовали свыше 90% своих площадей, что свидетельствует о высоком спросе со стороны бизнеса и устойчивом интересе инвесторов к региону.

Предприниматели, которые планируют запуск новых проектов, могут подобрать подходящую площадку в Подмосковье с помощью специальной инвестиционной карты.