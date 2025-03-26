Свыше 9 тысяч обращений поступило в систему-112 Одинцова с 17 по 23 марта

За прошедшую неделю жители Одинцовского округа активно обращались в систему-112 — отправили более 9,5 тысяч обращений. Больше всего вызовов было связано с необходимостью оказания скорой медицинской помощи.

В правоохранительные органы и ГИБДД поступило 1 266 обращений, тогда как в службы МЧС и пожарную охрану звонков было значительно меньше — всего 132. Также жители 351 раз обратились в газовую службу.

В Подмосковье 20 марта официально начался пожароопасный сезон, который продлится до 15 ноября. Это связано с установлением устойчивой теплой погоды, что означает повышение риска возникновения лесных пожаров. Власти предприняли все меры предосторожности: в городских округах создали резерв тракторной техники и поливомоечных машин для оперативного реагирования на возможные возгорания. Особое внимание уделили объектам, которые расположены вблизи лесных массивов: населенным пунктам, садовым товариществам, детским лагерям и другим потенциально опасным территориям.

В случае обнаружения пожара или признаков возгорания в лесу необходимо немедленно сообщить об этом по специальной горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или позвонить по единому номеру экстренных служб 112. Специалисты рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры в лесах, не бросать окурки и другие легковоспламеняющиеся предметы.