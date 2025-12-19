Свыше 9 млн звонков обработали голосовые помощники в Подмосковье с начала года

В Московской области работает целая бригада виртуальных помощников. В 2025 году 15 роботов сообща обработали свыше девяти миллионов звонков от жителей региона.

В Министерстве государственного управления региона отметили, что бесспорным рекордсменом стал робот Светлана — виртуальный медицинский работник. Дозвониться до него можно по единому номеру 122 (добавочный 1). За год помощник обработал более чем 7,7 миллиона входящих обращений, инициировал свыше 8,9 миллионов звонков. В 40% случаев Светлана полностью решила проблему абонента, не передавая вызов оператору.

Второе место занял цифровой ассистент МФЦ Подмосковья Галина. Она консультирует по номеру 122 (добавочный 3). В 2025 году «Галина» обработала свыше миллиона входящих звонков и сделала более 1,5 миллиона исходящих. Ей удалось самостоятельно закрыть больше 60% обращений, не привлекая сотрудников.

Незаменимым помощником в сфере жилищно-коммунального хозяйства стал робот Женя. Позвонив по номеру 122 (добавочный 4), который доступен круглосуточно, жители могут сообщить о проблеме, и ассистент оформит заявку.

В уходящем году он принял свыше 200 тысяч звонков, помог создать более 80 тысяч обращений в Единую диспетчерскую службу, совершил более 140 тысяч обзвонов для уточнения деталей и около половины вопросов решил без перевода на оператора.

Отдельно стоит отметить робота Вита, который специализируется на темах ветеринарии и борьбе с борщевиком. Помощник принял свыше 25 тысяч звонков и в 65% случаев дал исчерпывающий ответ. Связаться с ним можно по телефонам: 8-800-550-65-22 и 8-495-668-01-25.

Всю информацию об этих и других проектах, где используется искусственный интеллект, можно подробно изучить на портале «Цифровой регион».

Там же представители организаций могут подать заявку, чтобы протестировать и внедрить подобные технологии в свою работу. Активное развитие подобных решений является частью большой государственной задачи, заложенной в цели национального проекта «Экономика данных».