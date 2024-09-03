Свыше 890 советников по воспитанию приступили к работе в школах Подмосковья

Свыше 800 советников по воспитанию приступили к работе в подмосковных школах. Они будут помогать педагогам взаимодействовать с детьми, а также вовлекать ребят в социальные проекты.

Как рассказали в Мособлдуме, советники директоров станут проводниками в воспитательной работе, а также по взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего к работе приступили 895 таких специалистов. Такая должность появилась в школах региона в 2022 году.

«Школа выполняет важнейшую воспитательную функцию, основанную на традиционных духовно-нравственных ценностях. Советники директора взяли на себя роль проводника в воспитательной работе», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Она добавила, что специалисты будут помогать классным руководителям, наставникам и воспитателям. Они будут вовлекать ребят в социальные проекты, работать в медиацентрах, а также со спортивными и творческими кружками.

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