Свыше 865 млн рублей выплатили семьям Подмосковья при рождении третьего ребенка

Многодетные семьи Подмосковья получают социальную поддержку. Одну из них внедрили в прошлом году. Она дает возможность получить выплату 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Поддержку уже оформили почти три тысяч семей. Общий объем средств превысил 865 миллионов рублей.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, выплату предоставляют при соблюдении всех установленных требований. Так, поддержку оказывают родителям моложе 36 лет, которые официально зарегистрированы на территории области.

«В Подмосковье мы последовательно поддерживаем многодетные семьи и вводим дополнительные меры помощи, например, выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Эта поддержка позволяет увереннее пройти важный этап в жизни семьи и сосредоточиться на заботе о малыше», — сказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

Подать заявку можно через «Госуслуги». Для этого нужно авторизоваться, перейти в соответствующий раздел, заполнить форму и прикрепить документы. Ответ поступит в течение семи рабочих дней.

Подать заявку на выплату можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.